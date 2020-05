Ziggo Dome: evenementenbranche stort in bij wachten op vaccin

Als grootschalige evenementen pas weer door mogen gaan als er een vaccin is tegen het coronavirus, dan stort de branche in. Dat zegt commercieel directeur Danny Damman van de Ziggo Dome in Amsterdam in een reactie op het besluit van het kabinet hierover. Hij wil niet dat concertzalen en theaters op een hoop worden gegooid. "Wij hebben een mega-oppervlakte in de Ziggo Dome. Ik snap dat je nu niet voor 17.000 man Holland zingt Hazes kunt doen, maar kleinere producties kunnen wel."

En daarbij denkt Damman niet aan een concert voor dertig of - in een later stadium - honderd bezoekers, zoals woensdag tijdens de persconferentie werd gezegd. "Dat gaat bij ons nog nergens over." De directeur denkt aan shows van 2000 tot 2500 personen, zo'n 25 procent van de capaciteit, waarbij het publiek op stoelen met voldoende afstand plaatsneemt in de zaal. "Ik ben ervan overtuigd dat we dit veilig kunnen doen."

De Ziggo Dome werkt samen met de Johan Cruijff ArenA, AFAS Live en Mojo aan een protocol, dat woensdag voor het eerst met de gemeente is besproken. Hier wordt de komende tijd verder aan gewerkt, zegt Damman. "We hopen dat we de komende tijd meer partijen aan ons kunnen binden."

Hoewel de directeur zich realiseert dat een concert van de Amerikaanse zangeres Beyoncé er voorlopig niet in zit, ziet hij genoeg mogelijkheden voor Nederlandse artiesten. "Ik word platgebeld door artiesten. Iedereen wil een oplossing bedenken om weer aan de slag te kunnen." Zo kreeg Damman telefoontjes van onder anderen Alain Clark, Candy Dulfer en Trijntje Oosterhuis.