EU accepteerde Chinese coronacensuur met ‘grote tegenzin’

De Europese Unie is met “grote tegenzin” akkoord gegaan met de censuur door de Chinese autoriteiten van een opinieartikel van de ambassadeurs van de EU en haar lidstaten in China over de relatie met de wereldmacht. De krant China Daily schrapte op last van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Peking de zinsnede dat het coronavirus zijn oorsprong had in China en van daaruit over de wereld is verspreid.