Prijsvechter Norwegian Air regelt essentiële financiering

De Noorse prijsvechter Norwegian Air heeft zich via een aandelenemissie van het nodige kapitaal voorzien in een strijd om de coronacrisis te doorstaan. De budgetmaatschappij gaat zwaar gebukt onder de crisis, die er in april voor zorgde dat het aantal passagiers met bijna 99 procent daalde. Norwegian vervoerde afgelopen maand 41.311 passagiers, tegen 3,1 miljoen reizigers in dezelfde maand een jaar eerder.