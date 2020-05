Armoede dwingt Pakistan tot einde coronalockdown

Ondanks stijgende aantallen besmettingen en doden heft Pakistan zaterdag de lockdown in het land op. De arme mensen en arbeiders in het land kunnen het zich niet langer permitteren om onder beperkingen te leven, verklaarde premier Imran Kahn donderdag.

Dat was kort nadat het recordaantal van 1523 nieuwe besmettingen met het virus was gemeld. “We beslissen dat we de lockdown nu beëindigen”, sprak Khan. “We weten dat we het doen in een tijd waarin onze curve stijgende is, maar het loopt niet zo op als we verwacht hadden.”

Pakistan met ruim 200 miljoen inwoners is ongeveer vijf weken geleden op slot gegaan. In het land zijn meer dan 24.000 besmettingen vastgesteld met 564 fatale aflopen.