‘Vakantiegeld valt dit jaar voor de meesten hoger uit’

Een meevaller voor bijna alle werknemers in Nederland die eind deze maand vakantiegeld ontvangen. Het netto vakantiegeld valt als gevolg van aangepaste belastingtarieven hoger uit in vergelijking met vorig jaar. Dat meldt loonstrookverwerker ADP.

Mensen met een jaarinkomen van 21.069 houden bijna 30 euro meer vakantiegeld over en mensen met een modaal inkomen (36.500 euro per jaar) krijgen iets meer dan 6 euro extra. Wie twee keer modaal of hoger verdient, profiteert het meest. Zij houden zeker 120 euro meer over.

Alleen mensen met lagere, parttime lonen tussen de 1000 en 1250 euro per maand vormen een uitzondering. Zij moeten ten opzichte van vorig jaar ongeveer 6 euro van het vakantiegeld inleveren.

Voor werkgevers die ondanks de steunmaatregelen van de overheid in verband met de coronacrisis in de financiële problemen zitten, zijn er wettelijk gezien amper mogelijkheden om onder de uitbetaling van het vakantiegeld uit te komen. Werkgevers zijn wettelijk verplicht het geld uiterlijk in juni uit te keren, aldus ADP.