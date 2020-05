Europarlementariërs willen rol Tsjechische premier beperken

De Tsjechische premier Andrej Babis kan pas meeonderhandelen over de EU-begroting als vaststaat dat hij zich niet verrijkt heeft met EU-geld. De Europese Commissie moet ook de subsidie aan het door Babis opgerichte bedrijf Agrofert stoppen tot er duidelijkheid is over mogelijke belangenverstrengeling. Dat oordeelt de commissie begrotingscontrole van het Europees Parlement in een rapport dat donderdag is aangenomen na een bezoek van een parlementaire delegatie aan Tsjechië.