‘Conducteurs gaan geen politieagent spelen in de trein’

“Wij vinden niet dat conducteurs straks voor politieagent moeten gaan spelen in de trein”, zegt vakbondsbestuurder Wim Eilert over de handhaving van de beperkte capaciteit. De bedoeling is dat slechts 40 procent van de capaciteit in treinen benut wordt zodat passagiers een gepaste afstand van elkaar kunnen houden.

Ook twijfelt de vakbondsbestuurder of conducteurs de mondkapjescontroles willen uitvoeren. “Ze zijn daar heel voorzichtig in, denk ik”, aldus Eilert. “Kunnen en moeten ze dan een boete uitschrijven als iemand geen kapje op heeft? Of moet iemand zonder kapje via de intercom worden gevraagd de trein te verlaten?”

De VVMC, waarbij ongeveer 4500 conducteurs en machinisten zijn aangesloten, wil van leden weten hoe zij tegen de kwestie aankijken. Eilert zegt verrast te zijn door het kabinetsbesluit om de normale dienstregeling van het openbaar vervoer te hervatten op 1 juni. “Wij houden ons hart vast. Er is echt handhaving nodig.” De vakbondsbestuurder zegt dat de VVMC daarover in gesprek is met de Nederlandse Spoorwegen.