Schiphol bestelt 6 miljoen mondkapjes

Vooruitlopend op de fase waarin het vliegverkeer weer toeneemt, heeft Royal Schiphol Group een eerste bestelling van 6 miljoen mondkapjes gedaan voor gebruik op de luchthavens in ons land. Volgens Schiphol-topman Dick Benschop worden mondkapjes bij internationale reizen “de norm en praktijk”.

De onderneming, die naast Schiphol ook de luchthavens van Rotterdam en Lelystad bezit en de meerderheid van de aandelen van Eindhoven Airport in handen heeft, overlegt met betrokken partijen en de vakbonden wie de mondkapjes gaan dragen. Het gebruik ervan op de luchthavens mag overigens niet ten koste gaan van de voorraad in de zorgsector. Zodra die in de knel komt, worden de mondkapjes aan de zorg overgedragen, benadrukt Schiphol.

“We zijn en blijven graag in gesprek met de overheid, partners, medewerkers en vakbonden over verantwoord en gezond reizen en werken”, aldus Benschop. Het is nog niet duidelijk wanneer de mondkapjes arriveren.

De aanschaf van mondkapjes volgt op eerdere maatregelen die Schiphol nam, waaronder belijning op de vloer en omroepberichten om te wijzen op het houden van voldoende afstand, spatschermen, aparte bagagebanden per vlucht en extra schoonmaak in de terminal.