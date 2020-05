Nieuwe ziekenhuisopnames in België weer onder de 100

In België is het aantal nieuwe coronapatiënten in ziekenhuizen weer nipt onder de honderd gedoken. Met 98 nieuwe en 244 genezen verklaarde patiënten in het afgelopen etmaal liggen er nu 2688 mensen met Covid-19 in een hospitaal. Op de intensive care worden 538 patiënten verzorgd, een verdere daling van 116 in de afgelopen 24 uur.