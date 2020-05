Tv-hit Promenade krijgt in augustus tweede seizoen

Televisiehit Promenade krijgt een tweede seizoen. De eerste aflevering is te zien op 2 augustus. Dat heeft bedenker en acteur Diederik Ebbinge donderdag gemeld op NPO Radio 1. Meer details wilde hij nog niet prijsgeven.

Ebbinge had al eerder te kennen gegeven niets liever te willen dan in deze coronacrisis nieuwe afleveringen maken van de satirische hit. Hij kreeg naar eigen zeggen dagelijks heel veel verzoeken via sociale media om nieuwe afleveringen te gaan maken.

De omroep NTR gaf eerder aan heel graag zo snel mogelijk een tweede reeks van Promenade te willen maken.

Het satirische programma van Diederik Ebbinge werd de afgelopen maanden bejubeld als dé ontdekking van dit televisieseizoen. In de show nemen Ebbinge en vaste gasten Eva Crutzen, Henry van Loon en Ton Kas alle Nederlandse talkshows en showbizzprogramma’s op de hak. Gemiddeld kijken er tussen de 200.000 en 300.000 mensen naar Promenade.