Meerderheid had kappers ook heropend als ze premier waren

Als Nederlanders zelf in het kabinet zaten, hadden ze net als Mark Rutte mensen in contactberoepen weer aan het werk gelaten. Over de vraag of horeca en podia weer open mogen bestaat meer verdeeldheid, evenals het toestaan van bezoek in verpleeghuizen. Maar ook hier zijn meer mensen voor dan tegen. Dat meldt de TU Delft, die 30.000 Nederlanders heeft gevraagd een afweging te maken tussen versoepelende maatregelen, alsof ze zelf in de regering zaten.