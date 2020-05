‘Consument zit niet te wachten op zelfrijdende auto’

Het gebrek aan vertrouwen en de wens om de controle te houden zijn de belangrijkste redenen dat Nederlanders liever niet in een zelfrijdende auto stappen. Het merendeel van de Nederlanders voelt zich alleen op zijn gemak in een auto zonder assistentie, of met beperkte assistentie zoals cruisecontrol.

De groep die zich wel op zijn gemak voelt bij een volledig zelfrijdende auto (een op de tien Nederlanders) bestaat voornamelijk uit mannen tussen de 18 en 49 jaar.

Ook wordt de ‘self-driving mode’ voor veel Nederlanders nog gezien als een ver-van-mijn-bedshow. Zo denken drie op de vijf Nederlanders dat zelfrijdende auto’s nooit de norm zullen worden. Een derde denkt dat de zelfrijdende auto binnen 15 jaar al gemeengoed is.