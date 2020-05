Onderzoeksraad bekijkt kabinetsaanpak coronacrisis

De Onderzoeksraad kijkt ook naar de effecten van de coronacrisis op de veiligheid van kwetsbare mensen in de samenleving, bijvoorbeeld door het wegvallen van reguliere zorg of maatschappelijke diensten. Medische handelingen en economische steunmaatregelen vallen buiten het onderzoek. “Omdat partijen nog volop bezig zijn met het bestrijden van de crisis, doet de Raad nog geen uitvoerend onderzoek bij de betrokken partijen zelf”, staat in een toelichting.

Justitieminister Ferd Grapperhaus had de OVV om een “onafhankelijke evaluatie” gevraagd. Diverse politieke partijen hadden onder meer vragen over de inzet van coronatests en mondkapjes en over de verpleeghuizen, die aanvankelijk veel minder aandacht kregen dan de intensivecareafdelingen in de ziekenhuizen. Onder meer de PVV en 50PLUS dringen aan op een parlementaire enquête.

In het verzoek heeft Grapperhaus aangegeven dat het kabinet “alle medewerking zal verlenen aan het onderzoek”. OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem noemt die toezegging “zeer behulpzaam”. “Het zal de kwaliteit en tijdigheid van het onderzoek ten goede komen.”