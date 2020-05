'Veel Nederlanders werken thuis langer door dan op kantoor'

Ook ervaart 31 procent van de thuiswerkers meer werkstress dan normaal en bijna de helft van de thuiswerkers beweegt minder dan voorheen. Daarbij lijkt concentratie een uitdaging: 37 procent kan zich thuis moeilijker focussen en meer dan een kwart krijgt minder werk gedaan.

Kiki de Jonge, universitair docent organisatiepsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, benadrukt dat praktische omstandigheden een grote invloed hebben op werkstress en langer doorwerken. "Heb je een goede werkomgeving, kun je in rust werken zonder afleiding? Ook verschilt het per persoon of thuiswerken bij je past of niet."

Positieve effecten

Maar ook de coronacrisis zelf is aanleiding tot het ervaren van extra stress. "Vragen als 'hoelang duurt het nog?' of 'welke impact zal de crisis gaan hebben op mij en mijn werk?' leven nu natuurlijk bij veel mensen", aldus De Jonge.

LinkedIn vond ook positieve effecten van thuiswerken. Een derde van de Nederlandse werknemers ervaart bijvoorbeeld meer qualitytime met kinderen of het gezin.