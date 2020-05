AEX begint hoger na cijferstroom

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag hoger begonnen aan een drukke cijferdag. Ook de andere Europese beurzen openden met winst. Op het Damrak verwerkten beleggers de kwartaalberichten van de AEX-bedrijven Ahold Delhaize, DSM en ArcelorMittal. Ook luchtvaartcombinatie Air France-KLM en bouwer BAM openden de boeken. Daarnaast werd uitgekeken naar de wekelijkse Amerikaanse werkloosheidsaanvragen, die later op de dag naar buiten komen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 0,8 procent in de plus op 509,56 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 702,78 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,4 procent. Londen klom 0,3 procent na het besluit van de Bank of England om de rente en het opkoopprogramma onveranderd te laten.

Ahold Delhaize won 1 procent in de AEX. Het supermarktconcern voerde de nettowinst in het eerste kwartaal met ruim 48 procent op dankzij hamsterende consumenten. Het beeld voor de rest van het jaar is volgens het concern nog wel erg onzeker vanwege de coronacrisis, maar het bedrijf houdt vast aan zijn verwachtingen voor heel 2020. Ook wordt het lopende aandeleninkoopprogramma voortgezet en blijft het dividendbeleid ongewijzigd.

Air France-KLM zakte ruim 2 procent in de MidKap na een operationeel verlies van 815 miljoen euro in het eerste kwartaal. De luchtvaartmaatschappij wordt net als sectorgenoten keihard geraakt door de coronacrisis waardoor een gigantische hoeveelheid vluchten zijn geschrapt. Het nettoverlies kwam in het eerste kwartaal uit op 1,8 miljard euro.