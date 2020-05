Ahold Delhaize voert kwartaalwinst met bijna de helft op

De totale opbrengsten van de onderneming, die ook in de Verenigde Staten erg actief is, bedroegen meer dan 18 miljard euro. Dat is bijna 15 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het beeld voor de rest van het jaar is nog wel erg onzeker, waarschuwt Ahold Delhaize. Voorlopig houdt het bedrijf vast aan zijn eerder gestelde financiële verwachtingen voor heel 2020.

Mail de redactie Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.