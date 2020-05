ArcelorMittal schrapt dividend en verlaagt investeringen

Staalconcern ArcelorMittal schrapt zijn dividendbetalingen en zet het mes in de kapitaalinvesteringen vanwege de coronacrisis. Daarmee wil het grootste staalbedrijf ter wereld zijn financiële buffers versterken en de negatieve impact van de virusuitbraak het hoofd bieden. Dat meldt het in Amsterdam genoteerde concern in een handelsbericht over het eerste kwartaal.