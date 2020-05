Princess Cruises gelast alle cruises tot einde van de zomer af

“Het is met grote teleurstelling dat we een verlenging van de pauze in onze activiteiten moeten aankondigen en het afgelasten van cruisevakanties”, liet Jan Swarz, de voorzitter van Princess Cuises weten. “Het doet ons zeer als we denken aan de situatie van onze bemanningsleden, onze businesspartners en de gemeenschappen die we bezoeken.”

Princess Cruises wil klanten die een reis hebben geboekt compenseren met vouchers om op een later moment een cruise te maken. Een aantal cruiseschepen van de rederij kwam dit jaar negatief in het nieuws door de vele coronabesmettingen aan boord.

De cruiserederij is onderdeel van ‘s werelds grootste cruisebedrijf, Carnival Cruises. Een ander merk van dat bedrijf, Holland America Lines, maakte bekend alle cruisereizen in Europa, Canada en Alaska voor deze zomer te hebben geschrapt.