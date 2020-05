Kamer debatteert over versoepelde coronamaatregelen

De Tweede Kamer gaat donderdag opnieuw in debat met premier Mark Rutte en ‘coronaminister’ Hugo de Jonge over de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een aantal van die maatregelen werd woensdag versoepeld. Daarnaast heeft het kabinet een “routekaart” gepresenteerd over hoe bepaalde maatregelen de komende tijd worden afgebouwd.