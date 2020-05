Facebook maakt leden nieuwe toezichtraad bekend

Facebook heeft bekendgemaakt wie deel gaan uitmaken van een onafhankelijke commissie die gaat over het moderatiebeleid. Het gaat onder meer om een voormalige premier, een winnares van de Nobelprijs voor de Vrede en prominente juristen.

De commissie moet knopen gaan doorhakken over welke content wordt toegestaan op Facebook en Instagram. Het bedrijf kreeg in het verleden vaak kritiek vanwege het moderatiebeleid, bijvoorbeeld toen het een beroemde foto verwijderde van een naakt meisje dat vlucht voor een aanval met napalm in Vietnam.

Het nieuwe orgaan, dat de bijnaam “hooggerechtshof van Facebook” heeft gekregen, krijgt uiteindelijk ongeveer 40 leden. Zij krijgen het laatste woord over gevoelige kwesties. Ook kunnen ze op basis van uitspraken aanbevelingen aan Facebook doen om het beleid aan te passen. Het bedrijf zal daar publiekelijk op gaan reageren.

Prominenten

Facebook heeft prominenten van over de hele wereld kunnen strikken voor het initiatief, onder wie Nobelprijswinnares Tawakkol Karman en de Deense oud-premier Helle Thorning-Schmidt. De leden spreken samen zeker 29 talen, aldus het bedrijf.

Facebook-bestuurder Nick Clegg zei tegen Reuters dat de commissie haar geloofwaardigheid zal moeten verdienen door de komende maanden en jaren uitspraken te doen in lastige zaken. “Ik verwacht niet dat mensen meteen gaan zeggen: oh halleluja, dit zijn geweldige mensen. Dit gaat een groot succes worden.”