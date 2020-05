Antillen druk bezig met repatriëren

Curaçao heeft dinsdag enkele ingezetenen laten repatriëren uit Nederland, die bij aankomst voor veertien dagen in quarantaine in een hotel zijn geplaatst. Bonaire heeft al op 17 april mensen uit Nederland en Colombia terug laten keren. Zij werden ook eerst twee weken in quarantaine in een hotel geplaatst.

