Venezuela toont gevangen Amerikaan op televisie

De Venezolaanse autoriteiten arresteerden Denman, de Amerikaan Airan Berry en 11 andere “terroristen” eerder deze week. Dat gebeurde bij een vermeende poging van huurlingen om het land via de zee binnen te vallen.

De groep zou zijn aangehouden in de kustplaats Chuao, ongeveer 60 kilometer ten westen van de luchthaven van Caracas. De autoriteiten hebben foto’s gedeeld van een boot die van de groep zou zijn geweest. Die had wapens en munitie aan boord.

Antwoord

Denman geeft in de video antwoord op vragen die hem in het Engels worden gesteld door iemand die zelf niet in beeld is. Hij vertelt dat hij en Berry werkten voor Jordan Goudreau, een oud-militair met een beveiligingsbedrijf in Florida.

De Amerikanen moesten onder meer Venezolanen trainen in Colombia voor de operatie en ook zelf meegaan. Denman vertelt dat hij meende Venezolanen te helpen hun land terug te krijgen.

President Maduro

President Maduro verscheen later zelf op televisie en haalde uit naar de VS. Hij zei dat de Amerikaanse president Trump achter de mislukte invasie zit. Ook kondigde de linkse leider aan dat de opgepakte Amerikanen voor civiele rechtbanken in zijn land zullen verschijnen.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo zei eerder dat al het mogelijke gedaan zal worden om zijn landgenoten terug te halen. Hij ontkende ook dat zijn land iets te maken heeft met de inval in Venezuela. “Dan was het heel anders afgelopen.”

Oppositieleider

De Venezolaanse regering heeft ook oppositieleider Juan Guaido in verband gebracht met de invasie. Hij zou een miljoenencontract hebben gesloten met het beveiligingsbedrijf van Goudreau, dat Silvercorp USA heet.

Guaido heeft die beschuldiging tegengesproken. Hij is verwikkeld in een machtsstrijd met Maduro en heeft zichzelf uitgeroepen tot interim-president. De oppositieleider wordt gesteund door de VS, die Maduro en topfiguren rond zijn regering willen vervolgen voor “narcoterrorisme”.