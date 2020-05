‘Veiligheid werknemers blijft het belangrijkst’

De door het kabinet aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen moet niet leiden tot laksheid op de werkvloer. Dat stelt vakbond FNV in een reactie. Volgens voorzitter Han Busker is het belangrijk dat veiligheid voor werknemers de hoogste prioriteit blijft krijgen.

“Het is nu belangrijk dat er in de komende periode in de verschillende sectoren protocollen gemaakt worden waar werknemers en werkgevers zich in kunnen vinden. En dat ze gehandhaafd worden op de plekken waar ze al zijn ingevoerd”, zegt Busker.

Busker waarschuwt dat mensen geen druk moeten voelen om toch naar het werk te komen als ze zich ziek voelen. “Dat zijn we ook schuldig aan de mensen die de afgelopen weken in de zorg en in de andere vitale beroepen hier zo hard aan gewerkt hebben.”