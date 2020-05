‘Noodsituatie in horeca is nog niet voorbij’

Ondernemers in de horeca hebben voor het eerst perspectief op betere tijden, nu het kabinet een geleidelijke verlichting van de coronamaatregelen heeft aangekondigd. Maar voor veel cafés of restaurants zit een heropening er nog niet in, dus blijft de kans op faillissementen en banenverlies in de sector groot. Aanvullende steunmaatregelen blijven daarom nodig, vindt Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Het kabinet kondigde aan dat horecagelegenheden vanaf 1 juni op terrassen weer gasten mogen ontvangen. Ook binnen zijn gasten weer welkom, mits ze hebben gereserveerd. Een maand lang geldt een maximum voor groepen van 30 personen, maar mogelijk versoepelt het kabinet die bovengrens naar 100 personen na 1 juli.

KHN waarschuwt dat die beperkingen betekenen dat veel horecazaken nog lange tijd deels dicht moeten blijven. Ook is de bezetting minder als iedereen anderhalve meter afstand moet houden. De branche is dan ook nog in gesprek met het kabinet over extra steunmaatregelen. Over de uitkomst is voorzitter Robèr Willemsen optimistisch.

“Ik heb de stellige indruk dat het kabinet inmiddels duidelijk voor ogen heeft met welke gigantische financiële uitdagingen horecaondernemers te maken hebben”, zegt Willemsen. “Als het aan ons ligt, gaan we er gezamenlijk voor zorgen dat horecaondernemers gecompenseerd worden op een manier die recht doet aan het ondernemerschap en de branche waarin wij werken.”