Zelf mondkapje regelen voor ov, wie niet draagt riskeert boete

Het ov is vanaf juni weer helemaal in bedrijf, al zullen treinen, bussen, trams en metro’s minder mensen kunnen bergen. Reizigers moeten zoveel mogelijk 1,5 meter onderlinge afstand bewaren, maar dat zal niet altijd mogelijk zijn. Mondkapjes kunnen helpen om het coronavirus niet weer ruim baan te geven, denkt premier Mark Rutte.

Reizigers moeten geen medische maskers kopen, want die schaarse beschermingsmiddelen zijn voor met name het zorgpersoneel. Ze moeten zelf eenvoudige mondneuskapjes kopen of maken, die vooral voorkomen dat de drager anderen besmet als hij het virus onder de leden heeft.

“Wij gaan dat niet faciliteren”, zei Rutte na kabinetsberaad over de coronacrisis waarin hij de versoepeling van veel maatregelen aankondigde. Veel andere landen verschaften hun burgers wel mondkapjes. Wel zal er op een website uitleg komen voor mensen die zelf een kapje willen maken, aldus Rutte.