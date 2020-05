‘Maatregelen kabinet in lijn met adviezen ov-bedrijven’

De woensdag door het kabinet aangekondigde maatregelen voor het openbaar vervoer (ov) krijgen de goedkeuring van alle openbaarvervoerbedrijven in Nederland die verenigd zijn in OV-NL. Een van de maatregelen is dat reizigers vanaf 1 juni verplicht een mondkapje moeten dragen. Daardoor kunnen treinen, trams, bussen en metro’s vanaf die datum weer meer gaan rijden.