Europarlementariër Manders blijft nog op post voor 50PLUS

Europarlementariër Toine Manders blijft vooralsnog in het Europees Parlement voor 50PLUS. “Ik heb een verantwoordelijkheid naar mijn kiezers toe, met extra aandacht voor Brabant en ouderen”, zegt hij naar aanleiding van het vertrek van ex-lijsttrekker Henk Krol. “Ik doe voorlopig even niks en wacht tot het stof is neergedaald. Maar ik ben niet blij met de situatie.”