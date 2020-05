De Jonge: aantal IC-bedden flexibel omhoog naar 1700

Het coronavirus zal ons leven blijven beheersen totdat er een vaccin is, zegt 'corona-minister’ Hugo de Jonge. Daarom is het belangrijk dat het aantal intensive care-plekken flexibel wordt verhoogd tot 1700 plekken. Hij maakt daar afspraken over met ziekenhuizen, artsen en verpleegkundigen.

"De draagkracht van de zorg moeten we serieus nemen", zegt De Jonge. Hij belooft zorgpersoneel te blijven betrekken bij de uitwerking van corona-plannen.