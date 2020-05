Minister bezoekt door corona getroffen culturele instellingen

Minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) heeft woensdag drie werkbezoeken gebracht aan culturele instellingen. Ze ging langs bij de Nationale Opera & Ballet, strijkorkest Amsterdam Sinfonietta en het Holland Festival in Amsterdam en het Frans Hals Museum in Haarlem.

De minister sprak op het podium van Nationale Opera & Ballet op gepaste afstand onder anderen met de directie over hoe zij omgaan met de coronacrisis, en hoe zij plannen maken voor de 1,5 metersamenleving. Ted Brandsen, directeur Het Nationale Ballet, vertelt dat hij al vijf producties heeft moeten doorschuiven. “De moeheid van de onzekerheid begint bij ons toe te nemen. De grote vraag is nu: wat moeten we doen als we niet kunnen beginnen? We kunnen niet blijven schuiven”, legde hij uit aan de minister.

Ondanks dat hij plannen heeft gemaakt voor de 1,5 metersamenleving, zoals de zaal vullen met 300 mensen in plaats van 1600, en voorstellingen online voortzetten, noemt Brandsen die plannen “niet rendabel”. “Het is behelpen. En daarbij: hoe lang blijft het leuk om mensen thuis te zien zingen of dansen? De collectieve ervaring mist”, aldus Brandsen.

Behoefte

Balletdanser Wendeline Wijkstra laat weten dat de behoefte om terug te keren naar het podium bij de dansers enorm groot is. “Hoe langer we niet écht kunnen repeteren, hoe moeilijker het voor ons wordt om in topconditie te blijven. Op lange termijn valt het hele kunstvak weg”, aldus Wijkstra. Robby Duiveman, hoofd van de Kostuumafdeling, laat met een boel mondkapjes op zijn schoot zien hoe de kostuumontwerpers onder meer hun tijd vullen tijdens de coronacrisis. “Deze zijn niet alleen voor de zorg, maar voor ons ook een manier om contact te houden en bezig te blijven met het vak.”

De aanwezigen in de Stopera zijn ondanks de onzekerheid blij met de komst en het luisterend oor van de minister. “Het betekent veel voor ons dat u de moeite neemt om langs te komen. We voelen ons gehoord”, zegt koor dirigent Ching-Lien Wu.

Het kabinet liet eerder weten naast de algemene overbruggings- en coulancemaatregelen ook 300 miljoen euro uit te trekken voor de cultuursector vanwege de coronacrisis. Dat steunpakket ontving uit de cultuurwereld kritiek, omdat het niet genoeg zou zijn. Van Engelshoven zegt de zorgen en vragen van de sector te begrijpen, en vroeg eerder om “enig geduld om het noodpakket uit te werken”. Ook sloot ze verdere steun niet uit.