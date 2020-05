Metro New York dagelijks uren dicht door coronacrisis

Het metrostelsel in de Amerikaanse miljoenenstad New York heeft de eerste geplande sluiting in 115 jaar achter de rug. De autoriteiten desinfecteerden wagons en stations om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

De metrotreinen in de metropool rijden doorgaans dag en nacht, maar daar komt de komende tijd verandering in. Het metrostelsel gaat dagelijks tussen 1 en 5 uur ‘s nachts dicht zodat er grondig schoongemaakt kan worden.

Het aantal mensen dat de metro neemt, is door de coronacrisis al fors afgenomen. Daardoor konden volgens lokale media ook meer daklozen een slaapplek vinden in de grotendeels lege treinen.

Daklozen

Hulpverleners probeerden bij aanvang van de schoonmaakactie woensdag om daklozen te overtuigen de stations te verlaten. Zij reageerden soms emotioneel. Ook klaagden sommige passagiers dat ze niet meer thuis konden komen.

Een 33-jarige dakloze op station Stillwell Avenue liet zich wel naar de opvang sturen. Hij vertelde The New York Times dat hij kort geleden zijn baan als wetenschapper verloor en daarna ook zijn woning in Queens. Ook testte hij enkele weken geleden positief op het coronavirus.

Zwaarst getroffen

New York behoort tot de plaatsen in de VS die het zwaarst zijn getroffen door de coronacrisis. In de gelijknamige staat zijn ruim 25.000 mensen overleden nadat ze besmet waren geraakt. Bij honderdduizenden mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben.

Het is niet de eerste keer in de geschiedenis dat de metro is gesloten, maar het gaat wel om de eerste geplande sluiting. Het metroverkeer kwam in het verleden bijvoorbeeld ook al stil te liggen tijdens orkanen.