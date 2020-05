Pompeo haalt uit naar China en wil grotere rol Taiwan

China had de dood kunnen voorkomen van honderdduizenden mensen die overleden tijdens de coronacrisis. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, die de Chinese autoriteiten verweet nog steeds informatie achter te houden. Hij pleitte voor een rol voor Taiwan binnen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Pompeo zei op een persconferentie dat China klokkenluiders de mond snoerde toen het virus de kop opstak. Ook zouden monsters van het virus zijn vernietigd. Die Chinese aanpak had volgens hem grote gevolgen voor de rest van de wereld. “China had de dood van honderdduizenden mensen wereldwijd kunnen voorkomen. China had de wereld een economische malaise kunnen besparen. Ze hadden een keus.”

Het is niet de eerste keer dat de minister met dergelijke kritiek komt. De coronacrisis heeft de relatie tussen de VS en China verder onder druk gezet. De Amerikaanse regering, die zelf onder vuur ligt vanwege haar coronabeleid, zegt dat Peking heeft geprobeerd de gezondheidscrisis geheim te houden. Daardoor kon het virus om zich heen grijpen. China spreekt de kritiek tegen en zegt wel transparant te zijn geweest.

Betrouwbare partners

Minister Pompeo zei dat “betrouwbare partners” nodig zijn tijdens dergelijke crises. “Ik roep alle landen op, waaronder die in Europa, om hun steun uit te spreken voor de deelname van Taiwan als waarnemer aan de Algemene Vergadering van de WHO”, stelde Pompeo. Hij vroeg topman Tedros van de WHO om Taiwan uit te nodigen voor de volgende bijeenkomst van dat orgaan.

Het verzoek van Pompeo valt naar verwachting slecht in Peking. Dat ziet Taiwan als een afvallige provincie.