Verkoop olieproducten in Nederland met 13 procent gedaald

De verkoop van benzine, diesel, stookolie en andere olieproducten in Nederland is in maart met 13 procent gedaald ten opzichte van januari, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door maatregelen tegen het nieuwe coronavirus werd er veel minder autogereden en vlogen luchtvaartmaatschappijen steeds minder, wat duidelijk is terug te zien in de cijfers.