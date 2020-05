Minder spoedverwijzingen om longaandoeningen als Covid-19

Huisartsen verwijzen sinds vorige week minder patiënten met longaandoeningen, door bijvoorbeeld het coronavirus, met spoed door naar het ziekenhuis. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In maart en april steeg het aantal spoedverwijzingen juist fors, maar nu ligt dat aantal “weer bijna op het niveau van voor de coronacrisis”.

De verwijzingen voor minder dringende zorg bij longziekten blijven in aantal achter. De NZa houdt data bij over de zorg die door de coronacrisis is uitgesteld.

Voor andere specialismen , zoals dermatologie en urologie, neemt het aantal verwijzingen van huisartsen sinds april juist weer ‘gestaag’ toe.

Sinds het begin van coronacrisis in maart hebben huisartsen in vergelijking met vorig jaar naar schatting 600.000 mensen minder doorverwezen.