Burgemeester Moskou wil maatregelen versoepelen

De Moskouse burgemeester Sergej Sobjanin wil de maatregelen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus in zijn stad geleidelijk gaan versoepelen. De situatie in de Russische hoofdstad met bijna 12 miljoen inwoners is volgens hem enigszins gestabiliseerd in de laatste weken. President Vladimir Poetin sprak woensdag zijn steun uit voor Sobjanins voornemens.