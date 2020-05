Beurzen in New York openen met winsten

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten geopend. Beleggers verwerkten het het rapport van loonstrookverwerker ADP over het enorme banenverlies in het Amerikaanse bedrijfsleven. De hoop dat de economische activiteit weer zal toenemen steunt de handel, nu meer Amerikaanse staten en Europese landen coronamaatregelen lijken te versoepelen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,6 procent hoger op 24.015. De brede S&P 500 steeg 0,7 procent tot 2888 punten en technologiegraadmeter Nasdaq klom 1 procent tot 8898 punten.

Volgens ADP verdwenen er in april in het bedrijfsleven 20,2 miljoen banen ten opzichte van een maand eerder. Dat is het hoogste aantal sinds de loonstrookverwerker deze cijfers bijhoudt, maar iets minder dan economen in doorsnee hadden verwacht. Het rapport van ADP loopt altijd voor op cijfers over de arbeidsmarkt van de Amerikaanse overheid, die vrijdag worden gepubliceerd.

Bedrijfscijfers

Beleggers kregen ook een keur aan bedrijfscijfers te verwerken. De winst van Walt Disney daalde met meer dan 90 procent door de sluitingen van pretparken en filmsets wegens het nieuwe coronavirus. Het aandeel verloor 1,8 procent.

Office Depot schoot 15 procent omhoog na het openen van de boeken. De kantoorartikelenleverancier profiteerde van het toegenomen thuiswerken, waarmee het bedrijf een hogere omzet boekte dan kenners hadden verwacht. Automaker General Motors won 6,9 procent, ondanks de gekelderde winst die het concern rapporteerde.