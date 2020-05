Vorig jaar 1350 wapens aangetroffen op Nederlandse luchthavens

De marechaussee heeft vorig jaar 1350 wapens in beslag genomen op de Nederlandse luchthavens. Het overgrote deel werd onderschept op Schiphol, waar 1040 wapens werden aangetroffen. Op Eindhoven Airport was 245 keer sprake van verboden wapenbezit. Het waren vooral steekwapens waar de marechaussee op stuitte.

In 2018 nam de marechaussee 2067 wapens in beslag op de luchthavens, vooral door een stijging van zogeheten creditcardmessen. Deze creditcardmessen zijn nog steeds verboden, maar worden tegenwoordig doorgaans afgedaan als ‘security item’ en tellen sinds medio vorig jaar niet meer mee in de cijfers van de marechaussee.

De verboden wapens kunnen imitatiewapens zijn, maar ook echte wapens zoals katapulten, boksbeugels, pepperspray, munitie en vouwmessen. In twaalf gevallen was sprake van vuurwapens. Het ging daarbij om een geweer, pistolen en gaspistolen.

Bagagecontroles

De wapens worden vooral gevonden in koffers en tassen tijdens de bagagecontroles. Tijdens preventieve fouilleeracties stuit de marechaussee ook regelmatig op verboden wapens bij mensen die reizigers komen halen of brengen.

De gevolgen kunnen groot zijn als reizigers ontdekt worden met wapens in hun tas. In sommige gevallen wordt de hal uit voorzorg ontruimd, incheckprocedures gestaakt en/of explosievenexperts ingeschakeld.