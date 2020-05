Hoofdverdachte van moord op Wout Sabee blijft vastzitten

In het strafproces over de moord op Wout Sabee bijna vier jaar geleden, blijft hoofdverdachte Marcel D. voorlopig vastzitten. Dat bepaalde de rechtbank in Utrecht woensdagmiddag. De raadsman van D. had twee weken geleden verzocht zijn cliënt vrij te laten uit voorarrest en een enkelband mee te geven, maar de rechtbank wees dat af. Ook medeverdachte Erik W. blijft vastzitten.