Rusland haalt artsen en militairen terug uit Italië

Eind maart stuurde Rusland personeel en materieel naar Italië, toen de grootste brandhaard van het virus in Europa. Die worden vanaf donderdag weer teruggehaald. Rusland noemde de hulpmissie ‘From Russia with love’.

Die verwijzing naar de titel van een James Bond-film, kreeg een andere lading nadat een diplomatieke rel was uitgebroken over de missie. De Volkskrant meldde begin april dat Rusland woedend was op Italië nadat de Italiaanse krant La Stampa had geschreven dat het overgrote deel van de Russische goederen niet bruikbaar was, en bovendien had gesuggereerd dat Rusland spionnen had meegestuurd met de hulpmissie. De Italiaanse regering was daarop weer niet gediend van Russische beschuldigingen van Koude Oorlog-retoriek aan het adres van de krant en wees Rusland op de vrijheid van de pers.

Of de rel heeft meegespeeld bij het terugtrekken van het personeel is niet duidelijk. In Rusland grijpt het nieuwe coronavirus snel om zich heen. Het dagelijkse aantal vastgestelde besmettingen ligt er de laatste vier dagen boven de 10.000. In totaal heeft Rusland 165.929 besmettingsgevallen gemeld, waarvan 1537 met dodelijke afloop.