Bestuur DENK zet fractievoorzitter Azarkan uit de partij

Het bestuur van DENK heeft fractievoorzitter Farid Azarkan per direct uit de partij gezet. De aanleiding is volgens het bestuur dat Azarkan de partij "op onredelijke wijze benadeelt en handelt in strijd met het belang van DENK en met gemaakte afspraken en besluiten", laat Tweede Kamerlid en voorzitter van het partijbestuur Selçuk Öztürk in een mail weten.

Daarin geeft Öztürk een opsomming van allerlei zaken die Azarkan volgens hem verkeerd heeft gedaan. Het bestuur zou ook klachten hebben ontvangen van partijmedewerkers over intimidatie door Azarkan. De fractievoorzitter mag niet langer spreken en handelen namens DENK, noch de partij vertegenwoordigen, schrijft het bestuur. De partij wordt al weken geplaagd door conflicten, die ontstonden door een ruzie tussen oprichters ÖztUrk en Tunahan Kuzu.

Het is overigens de vraag of het bestuur van DENK Azarkan aan de kant kan schuiven, aangezien het nog maar bestaat uit twee leden. Naast voorzitter Öztürk is dat secretaris Zahir Rana. De penningmeester is dit weekend teruggetreden. De regels van de partij schrijven voor dat een bestuur uit minimaal drie leden moet bestaan om besluiten te nemen en financiële verplichtingen aan te gaan.

Broedermoordaanslag

Azarkan zou woensdagochtend zijn ingelicht. Hij is niet voor commentaar bereikbaar. Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu steunt Azarkan volop. "Dit is natuurlijk een krankzinnige actie. Een tweede broedermoordaanslag door Öztürk. Rancuneus, ontoerekeningsvatbaar en incompetent. Ik sta 200% achter Azarkan", twittert hij.

Nadat Kuzu in maart was teruggetreden als partijleider en fractievoorzitter, riep zijn tijdelijke vervanger Azarkan het bestuur op weg te gaan. Ook de partijraad en de jongerenbeweging vroegen hierom. Een interim-bestuur zou orde op zaken moeten stellen.

Algemene ledenvergadering

Een nieuw bestuur zou moeten worden aangewezen in een algemene ledenvergadering. Voor 6 juni staat zo'n vergadering gepland.

Het bestuur stelt dat het met het besluit om Azarkan zijn lidmaatschap te ontnemen, de rust in de partij wil laten terugkeren en waar nodig verzoenende gesprekken wil voeren. Op de ledenvergadering "zal het bestuur rekenschap en verantwoording afleggen en zullen de leden oordelen over wat er is gebeurd en nieuwe bestuursleden kiezen voor de ontstane vacatures".