Derde arrestatie na explosie in Groningse woning

Een 27-jarige man uit Groningen is opgepakt na een explosie vrijdag in een flatwoning in de stad. Eerder waren de twee bewoners al opgepakt. Wat hun band met de derde verdachte is en hoe die in beeld is gekomen, wil de politie niet zeggen. De drie zitten in beperkingen vast, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat, niet met de buitenwereld.