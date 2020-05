Veel minder donaties en transplantaties door coronacrisis

Sinds het begin van de coronacrisis, half maart, in ons land zijn er veel minder orgaantransplantaties uitgevoerd dan gebruikelijk. Normaal gesproken vinden er ongeveer 78 orgaantransplantaties (na een overlijden) per maand plaats. In april waren dat er 29; een afname van 63 procent. Dat meldt de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS).

Het programma met levende donoren is tijdelijk helemaal stopgezet tijdens de coronacrisis, terwijl er normaal gesproken ongeveer 43 levende donor-orgaantransplantaties per maand plaatsvinden. Dat gebeurde om besmetting van donor en ontvanger in het ziekenhuis te voorkomen.

Het aantal donoren na overlijden nam af met ongeveer 64 procent: in april waren er acht donoren ten opzichte van normaal in die periode ongeveer 22. Een overledene die (mogelijk) besmet was met corona kan geen organen meer afstaan. Een deel van de transplantaties in Nederland met een orgaan van een overleden donor was mogelijk dankzij buitenlandse orgaandonoren.