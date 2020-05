Bestuur DENK zet fractievoorzitter Azarkan uit de partij

Het bestuur van DENK heeft fractievoorzitter Farid Azarkan per direct uit de partij gezet. De aanleiding is volgens het bestuur dat Azarkan de partij “op onredelijke wijze benadeelt en handelt in strijd met het belang van DENK en met gemaakte afspraken en besluiten”, laat bestuurslid en Tweede Kamerlid Selcuk Öztürk in een mail weten.