Meer dan 100 nieuwe coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen

Het aantal nieuwe coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen is voor het eerst in drie dagen weer boven de 100 gestegen. Het afgelopen etmaal kwamen er 116 bij, waarmee het totaal komt op 2849. Viroloog Steven Van Gucht zei op de dagelijkse persconferentie dat het vermoedelijk gaat om een “weekendeffect”. Hij verwacht de komende dagen weer een daling. Het aantal mensen op de intensive care bleef met 646 stabiel.

Het aantal besmettingen vertoont met 272 nieuwe gevallen een duidelijke afname van 5 tot 15 procent per dag, aldus Van Gucht. Ook bij de sterfte is volgens de viroloog sprake van een duidelijk dalende lijn. Er werden de afgelopen 24 uur 110 sterfgevallen geregistreerd.

Daarnaast zijn 229 eerdere sterfgevallen in ziekenhuizen uit de periode 24 maart tot 4 mei toegevoegd aan het totaal. Bij een deel is niet met een test maar met een scan vastgesteld dat die leden aan Covid-19. Bij 157 overledenen vermoedden artsen achteraf dat dit het geval was. Het totale aantal coronadoden in België komt hiermee op 8339.

De Nationale Veiligheidsraad is sinds woensdagochtend bijeen voor beraad over versoepeling van de coronamaatregelen. Gezien de over het algemeen dalende trend in de cijfers, is de verwachting dat een eerder besluit om de winkels op 11 mei te heropenen wordt bevestigd. Winkeliers en gemeenten zijn volop bezig met de voorbereiding om veilig winkelen mogelijk te maken. Mogelijk gaan ook de teugels iets losser wat betreft sociale contacten.