Opnieuw arrestatie in liquidatieonderzoek Caloh Wagoh

De politie heeft dinsdagavond opnieuw een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de moord op de Belgische zakenman Stefaan Bogaerts. De liquidatie van de 55-jarige Bogaerts vormt een onderdeel van het grote moordonderzoek Eris, gericht op een reeks liquidaties en plannen daartoe door leden van motorclub Caloh Wagoh. Het Openbaar Ministerie meldde de nieuwe arrestatie woensdag op een tussentijdse zitting in het proces.

In april werden ook al twee verdachten aangehouden in het onderzoek naar de moord op Bogaerts. Zij worden door justitie beschouwd als de schutters. De zakenman werd op 21 september 2017 in Spijkenisse doodgeschoten. De kroongetuige in het onderzoek Eris heeft verklaringen afgelegd over de zaak. De dinsdag aangehouden verdachte zou de chauffeur zijn geweest en op de uitkijk hebben gestaan.