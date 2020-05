VSCD: Een op drie theaters is voor de zomer failliet

De overheid moet 55 miljoen euro extra subsidie toezeggen om dit te voorkomen, stelt Mesters. Zij baseert zich op de resultaten van een groot onderzoek onder haar leden. "Het gaat om veel kleinere theaters, die in kleine gemeentes een belangrijke sociale buurtfunctie hebben. Maar ook om grote podia als De Doelen in Rotterdam. Die bestaat zonder ingrijpen na de zomer niet meer."

De coronacrisis treft op dit moment de kunstinstellingen en podia die geen rijkssubsidie ontvangen. Minister Ingrid van Engelshoven heeft wel 300 miljoen euro toegezegd aan culturele instellingen die een meerjarige rijkssubsidie krijgen. Maar hier vallen de theaters zelf en de vrije producenten, die driekwart van alle voorstellingen maken in Nederland, niet onder.

Economische betekenis

Deze instellingen worden sinds een aantal jaar gesubsidieerd door de gemeenten. Maar de gemeentes zijn voor hun extra financiën weer afhankelijk van de overheid. Het kabinet heeft nog geen extra geld voor deze fondsen toegezegd sinds het begin van de crisis.

"Er is heel veel goede wil", stelt Mesters. "Maar theaters zijn simpelweg niet te exploiteren als de bezetting maar 30 procent is. Je mist niet alleen de kaartverkoop, maar ook de horeca-inkomsten. En ook alle andere activiteiten waar de theaters voor werden verhuurd, zijn weggevallen."

De VSCD hamert vooral op de economische betekenis van de sector: zo'n 4 procent van het bbp en 4,5 procent van de totale beroepsbevolking. "Een aanzienlijk deel van de toeristen komt bijvoorbeeld ook naar Nederland vanwege de beroemde musea en gezelschappen", beklemtoont Mesters. "Maar je merkt ook dat de Nederlandse samenleving zich in deze coronatijd meer dan ooit lijkt te realiseren wat het belang is van cultuur, muziek en voorstellingen. Dat moet zich vertalen in steun van het kabinet."