Beurzen licht lager in afwachtende handel

De Amsterdamse aandelenbeurs liet woensdag een kleine min zien. Ook de andere Europese beurzen deden een stapje terug na de stevige koerswinsten een dag eerder. De beurshandel stond opnieuw in het teken van de resultaten van grote Europese bedrijven. Daarnaast werd uitgekeken naar het banencijfer van de Amerikaanse salarisstrookverwerker ADP, dat later op de dag verschijnt. Op het Damrak openden onder meer informatieleverancier Wolters Kluwer, roestvrijstaalmaker Aperam en metalenspecialist AMG de boeken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 509,04 punten. De MidKap verloor 1 procent tot 703,38 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt zakten tot 0,7 procent. Londen daalde een fractie.

Wolters Kluwer verloor ruim 1 procent in de AEX. De informatieleverancier boekte meer omzet in het eerste kwartaal, maar schort vanwege de coronocrisis zijn prognoses voor dit jaar op. De onderneming handhaafde daarnaast zijn aandeleninkoopprogramma van 350 miljoen euro. Wel zal de inkoop de komende maanden in een wat trager tempo verlopen.

AMG

In de MidKap zakte Aperam 5,3 procent. De roestvrijstaalproducent waarschuwde voor een flinke klap voor de verkopen in het tweede kwartaal door de coronacrisis. Vastgoedbedrijf Eurocommercial Properties zag het resultaat in de afgelopen negen maanden dalen en verloor 1,9 procent.

AMG daalde 1,3 procent bij de kleinere bedrijven. De metalenspecialist zet de beursplannen voor het onderdeel AMG Technologies in de ijskast. De coronacrisis drukt zwaar op de resultaten van het bedrijf. Alfen klom 1,3 procent. De maker van laadpalen en energieopslagsystemen heeft naar eigen zeggen weinig last van de virusuitbraak. De omzet en winst gingen in het eerste kwartaal flink omhoog.

Kiadis Pharma

Op de lokale markt dikte Kiadis Pharma bijna 15 procent aan. Het biotechnologiebedrijf heeft van de Amerikaanse toezichthouder toestemming gekregen voor een klinische studie van een celtherapie van het bedrijf. De Duitse automaker BMW zakte ruim 3 procent in Frankfurt na een verlaging van de prognoses voor dit jaar.

De euro was 1,0828 dollar waard, tegen 1,0841 dollar een dag eerder. De olieprijzen lieten weinig beweging zien na de recente sterke opleving. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent goedkoper op 24,36 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 30,99 dollar per vat.