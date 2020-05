Jort Kelder en Arthur van Amerongen kanshebbers Fortuyn Prijs

Volgens de jury komt de 'moedige vrijdenker' Kelder in aanmerking voor de onderscheiding omdat hij "ten tijde van de coronacrisis als eerste publiekelijk een lans brak voor het overleven van de economie en een snelle lock-out. Jort brak het publieke debat - tot dan volledig gefixeerd op de volksgezondheid - open in een periode dat een andere mening dan virusbestrijding niet mogelijk leek", aldus de jury. Kelder deed bij Omrop Fryslân de uitspraak: "We zijn 80-plussers die te dik zijn en gerookt hebben aan het redden. Dat is statistisch dus wel wat er gaande is. Op een gegeven moment moet er gewoon een belangenafweging komen: hoeveel economische schade is ons het redden van mensen die waarschijnlijk daarna binnen twee jaar waren doodgegaan waard?" Hierop kreeg hij naast kritiek ook bijval.

Van Amerongen, door de jury 'dwarsdenker des vaderlands' genoemd, maakt kans op de prijs vanwege zijn originele invalshoeken. "Hij is nergens bang voor en gaat geen discussie uit de weg, integendeel, hij entameert die juist zelf. Humor is een effectief wapen. Van Amerongen past in het rijtje columnisten dat begon bij Pim Fortuyn en dat de publieke opinie een (lach)spiegel voor wil houden", aldus de jury.

Wisselbokaal

De andere genomineerden zijn radiopresentator Wieger Hemmer van het WNL-programma Opiniemakers op NPO Radio 1, psychiater en columnist Esther van Fenema (The Post Online en Café Weltschmertz) en wetenschapsfilosoof Maarten Boudry (Universiteit Gent, Bende van de Vooruitgang).

De Pim Fortuyn Prijs is bedoeld voor opiniemakers, bestuurders of politici die strijden voor het vrije woord, taboes durven doorbreken en stelling nemen in het maatschappelijk debat. De winnaar wordt over twee weken bekendgemaakt. Hij of zij krijgt een wisselbokaal. Vorig jaar ging de onderscheiding naar de misdaadjournalisten John van den Heuvel (De Telegraaf) en Paul Vugts (Het Parool). De jury bestaat naast Eerdmans uit Simon Fortuyn, Leonard Ornstein en Rita Verdonk.