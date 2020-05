Aantal nieuwe Duitse besmettingen en doden sterk gestegen

Het aantal nieuwe doden door het coronavirus in Duitsland is voor de tweede dag op rij hoger dan de dag ervoor. Zeker 165 mensen kwamen om het leven, waarmee het geregistreerde dodental op 6996 komt te staan. Dat meldt het Robert Koch-Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM. Een dag eerder waren er 139 mensen overleden door het virus.

Bij 947 mensen is het longvirus vastgesteld. Het totaal staat nu op 164.807. 24 uur geleden raakten ongeveer driehonderd mensen minder besmet met het virus.

In Duitsland wordt woensdag overlegd over de maatregelen en mogelijke versoepelingen. De verwachting is dat bondskanselier de deelstaten gaat laten bepalen wat open kan en wat niet.