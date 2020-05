Tweede Kamer debatteert over miljardensteun KLM

De Tweede Kamer debatteert woensdag over de miljardensteun die KLM van het kabinet krijgt om de coronacrisis het hoofd te bieden. De meeste Kamerleden zijn het eens met het besluit om de luchtvaartmaatschappij te helpen, maar willen wel graag meepraten over de voorwaarden.

De ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) kondigden vorige week een reddingspakket aan ter waarde van 2 tot 4 miljard euro. De luchtvaartmaatschappij zit in zwaar weer nu door de coronamaatregelen wereldwijd vrijwel de gehele vloot aan de grond staat.

Aan de financiële reddingsboei zijn wel voorwaarden verbonden. Het kabinet wil onder meer dat KLM verder verduurzaamt en zorgt voor minder overlast voor omwonenden van Schiphol. Een deel van de Kamer wil dat het bedrijf bovendien minder vakantievluchten gaat uitvoeren en zich toelegt op zakelijk verkeer.

Daarnaast moet KLM, dat ook al een beroep deed op de loonkostenregeling, financieel orde op zaken stellen. Daarbij moeten volgens Hoekstra “de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen”, wat naar verwachting zal neerkomen op loonmatiging voor het management en de piloten. Bonussen zijn voorlopig taboe.

Juist over dat laatste thema was de laatste tijd veel te doen. KLM haalde zich de woede van de Tweede Kamer op de hals met een voorstel om de maximale variabele beloning van topman Pieter Elbers in de toekomst flink te verhogen. Het plan werd uiteindelijk onder grote politieke en maatschappelijke druk van tafel gehaald.