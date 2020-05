Dagelijks dodental coronavirus VS ruim 1000 hoger dan dag eerder

Het aantal mensen dat de afgelopen 24 uur is overleden door het coronavirus in de Verenigde Staten is aanzienlijk hoger dan een dag eerder. De afgelopen 24 uur kwamen zeker 2333 mensen om het leven, een dag eerder waren dat er nog 1015. Dat meldt de universiteit Johns Hopkins op basis van een eigen telling.

In de VS zijn zeker 71.031 mensen overleden aan het longvirus. Daarmee is het het zwaarst getroffen land ter wereld. Het aantal besmettingen in het land ligt hoger dan 1,2 miljoen.

President Donald Trump zei dinsdag dat de coronataskforce van vicepresident Mike Pence wordt vervangen door een team dat kijkt naar hoe de lockdownmaatregelen kunnen worden versoepeld. Trump gaf daarbij aan dat het heropenen van de economie mogelijk ten koste van een aantal levens kan gaan.